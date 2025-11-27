Carlo Colombo canta la donna al Teatro A Festa di Brentino Belluno
Un concerto per celebrare la figura femminile, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Il musicista e autore trevigiano Carlo Colombo ritorna in scena con un monologo in chiave swing, in grado di affrontare temi profondi e quanto mai attuali: “Carlo Colombo. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Carlo Colombo - facebook.com Vai su Facebook
"Carlo Colombo Jr" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X