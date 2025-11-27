Caregiver familiari c' è la legge ma non i soldi per gestire la domanda
Dopo quindici anni di attesa e iniziative private e digitali, arriva il disegno di legge sul riconoscimento giuridico nazionale per chi assiste familiari non autosufficienti. Ma le risorse raggiungeranno solo 52mila persone (su oltre 7 milioni). 🔗 Leggi su Wired.it
