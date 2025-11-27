Careca | Hojlund ha troppa voglia di dare tutto e questo lo limita La rovesciata di Neres mi ha ricordato Pelè e Maradona
Durante un’intervista a Sky Insider, l’ex bomber azzurro Antonio Careca ha analizzato il rendimento di Rasmus Hojlund e il potenziale offensivo del Napoli di Conte. Le parole di Careca. Cosa pensi di Hojlund e del suo avvio in azzurro? «In realtà è arrivato da pochissimo e serve pazienza. Non lo conosco personalmente, ma si percepisce che ha voglia di dare tutto. Forse persino troppa, e questo a volte lo limita. Ha un gran sinistro, però sia in campionato che in Champions l’ho visto un po’ in difficoltà: faticava nei controlli, mostrava un po’ di nervosismo, che è normale alla sua età. Possiede tante qualità, bisogna concedergli ancora tempo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
News recenti che potrebbero piacerti
ACCADDE OGGI - 27 novembre 1988: #NapoliMilan 4-1 ? #Maradona ? #Careca(2) ? #Francini #ForzaNapoliSempre - facebook.com Vai su Facebook
Hojlund titolare col Qarabag: ha una media pazzesca in Champions, la statistica - Rasmus Hojlund sta bene e dovrebbe dunque partire titolare contro il Qarabag in Champions League. Da tuttonapoli.net
Careca: "Lukaku uomo chiave. Hojlund out? Conte troverà il modo di essere pericoloso" - L'ex attaccante della formazione partenopea ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta ... Scrive tuttomercatoweb.com
Hojlund-Milan, pista calda: i tre motivi per cui (per ora) ha superato Vlahovic - , ma soprattutto a poco più di due settimane dalla prima di campionato, il Milan ha deciso di ... Si legge su gazzetta.it