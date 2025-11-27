Caract già sold out il congresso anestesia e rianimazione cardiotoracovascolare

(Adnkronos) – A una settimana dall'apertura, è già sold out il congresso Caract 2025 di anestesia e rianimazione cardiotoracovascolare, in programma il 4 e 5 dicembre al Best Western Plus Tower Hotel di Bologna e organizzato dalla Società italiana di anestesia, analgesia e terapia intensiva (Siaarti). Sono attesi oltre 400 professionisti tra anestesisti, intensivisti, cardiochirurghi, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com