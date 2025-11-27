Caracas l’Ambasciatore incontra Alberto Trentini | ‘Umore migliore’ cresce la pressione sul governo

La visita in carcere a Trentini e Burlò: cosa è successo davvero. L’ambasciatore d’Italia a Caracas, Giovanni De Vito, ha effettuato una nuova visita consolare ad Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da oltre un anno. Durante l’ispezione diplomatica, De Vito ha incontrato anche un secondo connazionale, Mario Burlò, anch’egli in detenzione nel Paese sudamericano. Secondo quanto riferito alla Farnesina, Trentini è apparso «con un umore migliore rispetto alla volta precedente», un elemento definito “incoraggiante” dai funzionari italiani. La visita rientra nella strategia politico-diplomatica che da mesi vede impegnati direttamente la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

