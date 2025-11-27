Caracas l’Ambasciatore incontra Alberto Trentini | ‘Umore migliore’ cresce la pressione sul governo

Notizieaudaci.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La visita in carcere a Trentini e Burlò: cosa è successo davvero. L’ambasciatore d’Italia a Caracas, Giovanni De Vito, ha effettuato una nuova visita consolare ad Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da oltre un anno. Durante l’ispezione diplomatica, De Vito ha incontrato anche un secondo connazionale, Mario Burlò, anch’egli in detenzione nel Paese sudamericano. Secondo quanto riferito alla Farnesina, Trentini è apparso «con un umore migliore rispetto alla volta precedente», un elemento definito “incoraggiante” dai funzionari italiani. La visita rientra nella strategia politico-diplomatica che da mesi vede impegnati direttamente la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

caracas l8217ambasciatore incontra alberto trentini 8216umore migliore8217 cresce la pressione sul governo

© Notizieaudaci.it - Caracas, l’Ambasciatore incontra Alberto Trentini: ‘Umore migliore’, cresce la pressione sul governo

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Caracas L8217ambasciatore Incontra Alberto