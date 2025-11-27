Capri Obliqua la prima edizione del tour cicloturistico è già sold out
Capri diventa palcoscenico del cicloturismo. Domenica 30 novembre debutterà Capri Obliqua, nuova tappa del progetto firmato Napoli Pedala, che dopo il successo dell’edizione napoletana ha registrato il tutto esaurito in poche ore: saranno cento i ciclisti attesi sull’isola per una giornata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Da Marina Grande ad Anacapri, domenica arriva la ciclopasseggiata "Capri Obliqua" - Dopo lo straordinario successo di Napoli Obliqua 2025 – l’esperienza cicloturistica che ha permesso a centinaia di persone di scoprire il capoluogo partenopeo da una ... Riporta ilmattino.it