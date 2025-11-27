Capri Obliqua la prima edizione del tour cicloturistico è già sold out

27 nov 2025

Capri diventa palcoscenico del cicloturismo. Domenica 30 novembre debutterà Capri Obliqua, nuova tappa del progetto firmato Napoli Pedala, che dopo il successo dell’edizione napoletana ha registrato il tutto esaurito in poche ore: saranno cento i ciclisti attesi sull’isola per una giornata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

