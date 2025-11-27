Cappotto e impianto fotovoltaico I lavori alla primaria di Fognano

Cappotto termico, coibentazione del sottotetto e rifacimento del tetto, dove sarà posizionato un pannello fotovoltaico. Sono tutti gli interventi previsti per la scuola primaria Giovanni XXIII di Fognano, dove si sta realizzando un intervento di efficientamento energetico per ridurre i consumi energetici. L’investimento complessivo ammonta a 324mila euro, di cui quasi 260mila finanziati con fondi europei Fesr. In particolare la copertura sarà coibentata con pannelli in lana di roccia da 16 centimetri sul solaio, mentre l’impianto fotovoltaico sarà composto da 38 pannelli da 420 W, per una potenza complessiva di 15,96 kWp, che consentirà di coprire il fabbisogno energetico dell’intero edificio scolastico attraverso fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cappotto e impianto fotovoltaico. I lavori alla primaria di Fognano

