capolona ecco il convegno sietina rivelata

Arezzo, 27 novembre 2025 – La porta dell’antica Pieve di Santa Maria Maddalena in Sietina, nel territorio di Capolona, si apre Domenica 30 novembre alle ore 9,30 per un convegno dal titolo “Sietina rivelata” che giunge dopo nuovi studi portati avanti dall’Amministrazione Comunale nel progetto di valorizzazione dei luoghi, ricerche che, attraverso nuove tecniche e metodologie, potrebbero anche riscrivere la storia. Daniele Pasqui assessore del Comune di Capolona: “Dopo gli ultimi studi e rilievi ci sarà da rivedere la storia di questa antica Pieve romanica. Da uno studio di prospezione che è stato fatto il primo di novembre, attraverso uno scanner che ha indagato, in profondità, cosa poteva essere rimasto nascosto nella parte interna ed esterna della Pieve, sono emersi elementi importanti per la storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

