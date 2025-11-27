Capodanno 2025 il colpo grosso di Ancona | è Francesca Michielin la star di piazza Cavour

ANCONA – Il conto alla rovescia è iniziato e Ancona cala l'asso per la notte più lunga dell'anno. Sarà Francesca Michielin la protagonista assoluta del Capodanno 2025 nel capoluogo dorico. Dopo il successo dello scorso anno con Natalie Imbruglia, l’amministrazione comunale punta tutto su uno dei. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Capodanno 2025, il colpo grosso di Ancona: è Francesca Michielin la star di piazza Cavour

