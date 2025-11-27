Caos tra i fan di Anna Pepe | lo spray urticante stoppa il concerto
Momenti di tensione, all'Unipol Arena di Casalecchio, durante il concerto di Anna Pepe, ieri, 26 novembre. La performance della cantante spezzina è stata interrotta, dopo che qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino in platea, scatenando il caos tra i fan che hanno riportato bruciore agli occhi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
