Cantù rissa davanti alla discoteca Spazio | cinque denunciati

Cantù, 27 novembre 2025 – La notte del 23 novembre, davanti all 'ingresso della discoteca Spazio di piazza Garibaldi, era scoppiata una violenta rissa che aveva coinvolto cinque persone, tra giovani e adulti, in mezzo a parecchie altre persone. In breve tempo erano intervenuti i carabinieri del Radiomobile, della Tenenza di Mariano Comense e delle stazioni di Cantù e Lurate Caccivio, assieme a diverse ambulanze per soccorrere i feriti, trasportati poi al pronto soccorso degli ospedali di San Fermo della Battaglia e Cantù. Tutti dimessi, con prognosi variabili tra i 5 e i 15 giorni, per traumi cranio-facciali, ferite da taglio e policontusioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cantù, rissa davanti alla discoteca Spazio: cinque denunciati

