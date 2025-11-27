Non è raro che artisti musicali decidano di sperimentare la recitazione. Chi con un breve cameo, chi con l’interpretazione di un personaggio secondario o ricorrente in una serie di successo. Le apparizioni sul piccolo schermo possono giovare sia alla pop star che alla serie in cui appare. Ecco solo alcuni esempi della lunga lista di cantanti che hanno dimostrato quanto la versatilità sia una delle qualità più apprezzate nel mondo dello spettacolo. Cinque cantanti che hanno fatto un cameo interpretando se stessi. Prince è apparso come guest star in un episodio di New Girl ambientato in una festa organizzata dalla pop star in persona. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cantanti apparsi nelle serie TV