Canone Rai verso il taglio da 90 a 70 euro | è scontro sulle coperture

Il Canone Rai potrebbe scendere di prezzo. L’emendamento della Lega per la riduzione da 90 a 70 euro è stato giudicato ammissibile dalla Commissione Bilancio del Senato. Cavallo di battaglia del Carroccio, la misura per Salvini è una questione di principio e un modo di onorare una promessa elettorale. Il nodo delle risorse. Si tratta di un tentativo di rendere strutturale una riduzione già sperimentata nel 2024, poi però abbandonata nel 2025 con il ritorno a 90 euro. Il vero ostacolo, però, sono i conti. Un taglio di 20 euro, moltiplicato per quasi tutte le famiglie italiane, significa una voragine di circa 430 milioni di euro annui. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Canone Rai, verso il taglio da 90 a 70 euro: è scontro sulle coperture

