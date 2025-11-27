Cani legati alle catene ed auto parcheggiate nella Riserva Naturale | raffica di multe
Proseguono in provincia di Salerno i controlli a tutela degli animali di affezione da parte dell’Associazione Accademia Kronos APS. Una operazione avviata da ottobre e che proseguirà nei prossimi mesi. Le attività hanno interessato i comuni di Eboli, Campagna, Capaccio e zona Cilento.I. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Cani legati a catena, controlli delle Guardie dell’Accademia Kronos ad Eboli, Campagna, Capaccio e nel Cilento: raffica di sanzioni Prosegue su tutto il territorio della provincia di Salerno l’attività di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di animali d - facebook.com Vai su Facebook
Cani legati alle catene e in pessimo stato, fioccano verbali a Cava - Cani legati con la catena, multe e controlli a Cava de' Tirreni a fare da contorno ad un'operazione, condotta in giornata, da parte del personale di polizia giudiziaria delle Guardie Zoofile Aisa ... Lo riporta ilmattino.it
Lav: "Cani legati agli alberi, non possiamo più tollerare queste pratiche" - I tre cani ormai sotto sequestro, dopo essere stati rimessi in forma, attenderanno una nuova casa e una famiglia pronta ad accoglierli ... Segnala rainews.it
Cani legati alla catena. La Toscana dice basta. Scattano i divieti - Un divieto che varrà tutto l’anno e non solo d’estate come è stato anche pochi mesi fa, proibito con ordinanza dal presidente Giani in ... Scrive lanazione.it