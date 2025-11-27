Cani legati alle catene ed auto parcheggiate nella Riserva Naturale | raffica di multe

Proseguono in provincia di Salerno i controlli a tutela degli animali di affezione da parte dell’Associazione Accademia Kronos APS. Una operazione avviata da ottobre e che proseguirà nei prossimi mesi. Le attività hanno interessato i comuni di Eboli, Campagna, Capaccio e zona Cilento.I. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

