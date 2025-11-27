Cancellato Mediaset voci di chiusura dopo 10 anni | è uno choc per il pubblico

Nei corridoi televisivi di Cologno Monzese si respira un’aria di forte incertezza. Da giorni, infatti, si rincorrono voci insistenti su un possibile stop a uno dei programmi di punta della programmazione Mediaset, un reality storico che ogni primavera catalizza l’attenzione del pubblico. Le indiscrezioni raccontano di riunioni straordinarie, telefonate frenetiche e tentativi dell’ultima ora di trovare una via d’uscita a una situazione diventata improvvisamente ingestibile. Per ora nulla è stato confermato ufficialmente, ma la preoccupazione filtra chiaramente tra gli addetti ai lavori. >> “Vi dico la verità su quel dna”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

