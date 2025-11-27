Campi Flegrei e Vesuvio l'opuscolo della base US Navy a Napoli su cosa fare in caso di terremoto o eruzione

Un opuscolo, dato ai dipendenti della base US Naval Support Activity di Napoli, spiega come prepararsi in caso di eruzione o terremoto dei Campi Flegrei o del Vesuvio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Campi Flegrei, i cittadini incontrano Eav per Cumana e Cirumflegrea: arrivano date e promesse, ma la mobilitazione continua. - facebook.com Vai su Facebook

Terremoti: scossa di magnitudo 3.3 in area Campi Flegrei, avvertita da Bacoli a Napoli (AGI) - Roma, 25 nov. - Una scossa di magnitudo 3.3 è stata avvertita nella zona dei Campi Flegrei alle ore 23.21. A rilevarla, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Vai su X

Terremoti su Vesuvio, Campi Flegrei e Irpinia: tre scosse nella notte in Campania - Tre terremoti distinti nella notte tra Vesuvio, Campi Flegrei ed Irpinia: tre scosse lievi. fanpage.it scrive

Terremoto Campi Flegrei oggi, 3.0 di magnitudo/ Scosse anche in Irpinia e al Vesuvio: cosa sta succedendo? - Terremoto Campi Flegrei nella notte, scosse anche sul Vesuvio e nell'Irpinia: cosa sta succedendo nell'area campana ... Come scrive ilsussidiario.net