Camper sul Gran Sasso | l' appello dei familiari di Karol Bro?ek il turista polacco disperso

27 nov 2025

Continuano le ricerche del turista polacco di cui da giorni si sono perse le tracce sull'altopiano di Campo Imperatore, dove è stato rinvenuto il suo camper. L'uomo disperso è stato identificato come Karol Bro?ek, 44enne di Danzica. Sarebbe arrivato in Italia per una vacanza a bordo del camper. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

