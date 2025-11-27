Camper sul Gran Sasso | l' appello dei familiari di Karol Bro?ek il turista polacco disperso

Continuano le ricerche del turista polacco di cui da giorni si sono perse le tracce sull'altopiano di Campo Imperatore, dove è stato rinvenuto il suo camper. L'uomo disperso è stato identificato come Karol Bro?ek, 44enne di Danzica. Sarebbe arrivato in Italia per una vacanza a bordo del camper. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

