Camise pierte epilogo del turismo di massa in Salento
Un progetto di FRAUME TEATROScritto, diretto e interpretato da Simone MigliettaMateriale d’inchiesta a cura di Marilù MastrogiovanniEvento sostenuto da Consiglio Regionale Puglia nell’ambito del progetto “Coltura Nuove Prose” per Avviso Consiglio Aperto 2025Per la prima volta nella dimensione di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
