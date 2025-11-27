Camionisti in protesta contro il prezzo del carburante? I video sono tutti generati con l’AI

Una serie di video diffusi dallo stesso account Facebook racconta presunte proteste dei camionisti contro il costo del carburante. In realtà, i contenuti virali non documentano alcuna protesta realmente accaduta: sono clip generate con l’intelligenza artificiale, costruite per sembrare autentiche e alimentare una narrazione già vista, come nel caso documentato da Open nel novembre 2025. Per chi ha fretta:. Nessuna protesta reale di camionisti è avvenuta nei giorni in cui i video sono stati pubblicati.. Tutti i filmati provengono dallo stesso account Facebook, che diffonde contenuti creati con IA. 🔗 Leggi su Open.online

News recenti che potrebbero piacerti

Code e disagi in A14, un sondaggio tra camionisti, rappresentanti e agenti di commercio. La protesta di Cna Fita Marche sulle pagine del Resto del Carlino. - facebook.com Vai su Facebook

Camionisti in protesta contro il prezzo del carburante? I video sono tutti generati con l’AI - I video dei camionisti infuriati che protestano contro il prezzo del carburante non documentano alcun fatto reale. open.online scrive

Il video dei camionisti che bloccano le autostrade contro il governo Meloni: è fatto con l’AI - Negli ultimi giorni ha raccolto numerosi like e condivisioni un video che mostrerebbe migliaia di camionisti italiani fermi sulle autostrade in segno di protesta contro l’aumento del prezzo del diesel ... Secondo msn.com

Proteste in Messico, camionisti e contadini bloccano le strade - Il Messico è teatro oggi di una vasta protesta con blocchi stradali, organizzata a livello nazionale da autotrasportatori e agricoltori, con ripercussioni stimate in non meno di 25 dei 32 Stati del Pa ... ansa.it scrive