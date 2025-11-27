Camionisti in protesta contro il prezzo del carburante? I video sono tutti generati con l’AI

Una serie di video diffusi dallo stesso account Facebook racconta presunte proteste dei camionisti contro il costo del carburante. In realtà, i contenuti virali non documentano alcuna protesta realmente accaduta: sono clip generate con l’intelligenza artificiale, costruite per sembrare autentiche e alimentare una narrazione già vista, come nel caso documentato da Open nel novembre 2025. Per chi ha fretta:. Nessuna protesta reale di camionisti è avvenuta nei giorni in cui i video sono stati pubblicati.. Tutti i filmati provengono dallo stesso account Facebook, che diffonde contenuti creati con IA. 🔗 Leggi su Open.online

