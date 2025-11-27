Camion rubato a Piacenza bloccato dai carabinieri a Cremona

Ilpiacenza.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una significativa operazione di servizio nel contrasto ai furti di merce nelle aree logistiche è stata portata a termine con successo dai Carabinieri delle Stazioni di Pandino e Rivolta d’Adda in provincia di Cremona.Infatti, due autoarticolarti risultati rubati e carichi di merce rubata sono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

camion rubato a piacenza bloccato dai carabinieri a cremona

© Ilpiacenza.it - Camion rubato a Piacenza bloccato dai carabinieri a Cremona

Scopri altri approfondimenti

Bloccato camion carico di rame rubato Arrestati sei nomadi, uno è ricercato - L'operazione congiunta della polizia autostradale e della squadra mobile di Forlì ha portato all'arresto di sei nomadi di origine slava e al recupero di un ingente ... Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Camion Rubato Piacenza Bloccato