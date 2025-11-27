Camion rubato a Piacenza bloccato dai carabinieri a Cremona

Una significativa operazione di servizio nel contrasto ai furti di merce nelle aree logistiche è stata portata a termine con successo dai Carabinieri delle Stazioni di Pandino e Rivolta d’Adda in provincia di Cremona.Infatti, due autoarticolarti risultati rubati e carichi di merce rubata sono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Camion rubato a Piacenza bloccato dai carabinieri a Cremona

