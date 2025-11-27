Cambia l' elenco degli eventi di rilevanza per la società | le finali di Sinner saranno in chiaro

27 nov 2025

La decisione del ministero delle Imprese: inseriti nella lista semifinali e finali degli Slam e dei Masters 1000 con atleti italiani coinvolti. Ma l’obbligo di messa in onda free non potrà scattare fino alla scadenza degli attuali contratti dei broadcaster. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

