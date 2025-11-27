Caltignaga al posto del Mercatone Uno apre un supermercato A&O
Dopo più di 6 anni a Caltignaga apre di nuovo un supermercato.Era il 2019 quando la Tigros all'ingresso del paese ha chiuso definitivamente i battenti, lasciando sfornita una zona con oltre 2500 abitanti. Ieri però, mercoledì 26 novembre, ha aperto il nuovo supermercato A&O.Il punto vendita, di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
