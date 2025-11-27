Caltagirone Milleri e Lovaglio indagati per la scalata di Montepaschi a Mediobanca | Aggiotaggio e ostacolo a Consob e Bce

L’imprenditore, il manager di Delfin e il banchiere di Mps nel mirino della Procura e della GdF per l’operazione in Borsa che con il favore del governo ha conquistato Piazzetta Cuccia e ridisegnato la mappa del credito in Italia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Caltagirone, Milleri e Lovaglio indagati per la scalata di Montepaschi a Mediobanca: «Aggiotaggio e ostacolo a Consob e Bce»

Mario Greco potrebbe tornare in Generali come Presidente, supportato da Caltagirone e Milleri dopo la svolta in Mediobanca. Il manager, reduce da eccellenti risultati in Zurich, è il nome chiave per avviare una nuova fase di grandi acquisizioni internazionali

