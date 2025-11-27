Caltagirone indagato a Milano insieme al presidente di Luxottica e all’amministratore delegato di Mps per la scalata a Mediobanca

Francesco Gaetano Caltagirone è indagato a Milano insieme al presidente di Luxottica, Francesco Milleri e all’amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio. L’ipotesi di reato della Procura è di aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza. L’inchiesta di cui ha dato notizia in esclusiva il Corriere della Sera, vede al centro un presunto accordo in relazione all’ offerta pubblica di scambio che ha portato l’istituto senese ad acquisire la maggioranza di Mediobanca. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caltagirone indagato a Milano insieme al presidente di Luxottica e all’amministratore delegato di Mps per la scalata a Mediobanca

Scopri altri approfondimenti

Appalti truccati, indagato anche Dg dell’Asp di Siracusa Compare anche Alessandro Maria Caltagirone, attuale direttore generale dell’Asp di Siracusa, tra i 18 destinatari della richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla Procura di Palermo nell’ambito di un - facebook.com Vai su Facebook

Scalata di Mediobanca, indagati a Milano Caltagirone, Milleri e Lovaglio: nel mirino il “patto segreto” dietro l’operazione - È dalla Procura di Milano che viene sganciata la “bomba” sul risiko bancario degli scorsi mesi, che aveva portato Monte dei Paschi di Siena a conquistare il controllo di Mediobanca. Come scrive msn.com

Caltagirone, Milleri e Lovaglio indagati per la scalata di Monte dei Paschi a Mediobanca - Secondo gli inquirenti, gli indagati avrebbero concordato l’Ops con la quale Rocca Salimbeni ha scalato nei mesi scorsi Mediobanca. Riporta msn.com

Banche: Caltagirone, Milleri e Lovaglio indagati a Milano per Mps-Mediobanca (2) - Da quanto si apprende ci sono attività in corso da parte della Guardia di finanza di Milano. lanuovasardegna.it scrive