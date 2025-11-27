Caltagirone indagato a Milano insieme al presidente di Luxottica e all’amministratore delegato di Mps per la scalata a Mediobanca

Ilfattoquotidiano.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Gaetano Caltagirone è indagato a Milano insieme al presidente di Luxottica, Francesco Milleri e allamministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio. L’ipotesi di reato della Procura è di aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza. L’inchiesta di cui ha dato notizia in esclusiva il Corriere della Sera, vede al centro un presunto accordo in relazione all’ offerta pubblica di scambio che ha portato l’istituto senese ad acquisire la maggioranza di Mediobanca. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

