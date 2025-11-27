Caltagirone contributi per i libri di testo | la Regione Sicilia amplia la platea dei beneficiari
Nuovi requisiti economici stabiliti dalla Regione Siciliana. La Regione Siciliana ha ridefinito criteri, scadenze e modalità per l'accesso ai contributi destinati all'acquisto dei libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Lo comunica l'assessorato comunale alle Politiche scolastiche. Con una recente circolare, la Regione ha esteso la soglia ISEE per accedere al beneficio, permettendo a un numero maggiore di famiglie di presentare richiesta. Possono infatti inoltrare domanda gli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 13.000 euro, sia frequentanti scuole statali sia paritarie.
