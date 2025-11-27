Calo demografico la proposta di De Palo agli Stati Generali | Ora un’agenzia per la natalità
Il presidente della Fondazione: “Ora servono risposte, vogliamo una struttura basata su lavoro, casa, fisco”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Argomenti simili trattati di recente
Pesano il calo demografico, la fuga dei cervelli e anche la difficoltà delle aziende a trovare competenze di cui hanno bisogno - facebook.com Vai su Facebook
Dodici milioni di euro della Regione con il pretesto di contrastare il calo demografico Vai su X
Il futuro demografico della Calabria e l’allarme sulla denatalità: tutto pronto per il Congresso di SIRU - “La Calabria si prepara ad affrontare una delle sfide più urgenti e delicate del nostro tempo: il calo demografico. Si legge su strettoweb.com
Calo demografico, emigrazione giovanile e invecchiamento: Agonia o possibilità di ripresa?” - La sezione di Catanzaro dell’Ande, l’Associazione Nazionale Donne Elettrici promuove un incontro pubblico dedicato a uno dei temi più urgenti per il futuro della Calabria: il declino demografico, l’em ... Scrive cn24tv.it
Crioconservazione, Madeo: “ecco la proposta per combattere l’inverno demografico in Calabria” - “Una società che non fa più figli è una società che, suo malgrado, sta rinunciando al suo futuro. Da strettoweb.com