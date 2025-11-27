Call of Duty ha perso la guerra | ecco perché

Prima o poi doveva succedere, anzi: strano non sia successo prima. Insomma, Call of duty Black Op7, il nuovo capitolo della saga, è un flop, e lo dico io che da anni gioco solo a Call of Duty, mangiandomi con entusiasmo una minestra riscaldata dopo l’altra, ma quando è troppo è troppo. Nei video su Youtube e su Reddit c’è anche chi parla di “truffa”, un po’ esagerati, tuttavia capisco perché. Call of Duty Black Ops 7 dà quella sensazione immediata e fastidiosa di essere un DLC mascherato da gioco nuovo, un’espansione riciclata e pure un po’ sbiadita (se chi legge non conosce il termine DLC, significa contenuto aggiuntivo, a pagamento, di un gioco), non un titolo che ogni anno pretende di ripresentarsi come se avesse rivoluzionato il mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

