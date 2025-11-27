Calhanoglu momento no | errori pesanti e un’Inter senza un vero vice
Le ultime settimane dell’ Inter raccontano una squadra che costruisce, domina lunghi tratti delle partite, ma non riesce più a concretizzare. È accaduto nel derby perso contro il Milan, si è ripetuto al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid, dove i nerazzurri sono stati puniti da Gimenez nel recupero dopo aver a lungo comandato il gioco. Dentro questo quadro c’è un altro filo rosso: gli errori di Hakan Calhanoglu, episodi che hanno segnato in negativo le due gare più dolorose del periodo. Il rigore sbagliato da Calhanoglu nel derby contro il Milan Il rigore sbagliato: un colpo al momento sbagliato. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
