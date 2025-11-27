Inter News 24 Calhanoglu Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse estivo del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Le difficoltà dell’ Inter in questo inizio di stagione sono evidenti, soprattutto negli scontri diretti, e si riflettono nelle prestazioni sottotono di due dei suoi leader tecnici: Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Entrambi appaiono appannati, e le ultime partite hanno confermato il loro momento difficile. La Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione, con un focus particolare su Calhanoglu. Ieri, nella sconfitta contro l’ Atletico Madrid, il turco ha lasciato il campo al 73?, dopo una prestazione deludente, con il cambio che ha visto Nicolo Barella spostato nel suo ruolo centrale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu Inter, continua il momento negativo dopo il derby: inizia a preoccupare una cosa