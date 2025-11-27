Calhanoglu Inter continua il momento negativo dopo il derby | inizia a preoccupare una cosa
Inter News 24 Calhanoglu Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse estivo del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Le difficoltà dell’ Inter in questo inizio di stagione sono evidenti, soprattutto negli scontri diretti, e si riflettono nelle prestazioni sottotono di due dei suoi leader tecnici: Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Entrambi appaiono appannati, e le ultime partite hanno confermato il loro momento difficile. La Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione, con un focus particolare su Calhanoglu. Ieri, nella sconfitta contro l’ Atletico Madrid, il turco ha lasciato il campo al 73?, dopo una prestazione deludente, con il cambio che ha visto Nicolo Barella spostato nel suo ruolo centrale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
?Calhanoglu, altro errore! Lautaro non impressiona, Bisseck il migliore: pagelle Inter - facebook.com Vai su Facebook
I leader dell'Inter sono sostituibili: perché Chivu cambia Lautaro e Calhanoglu Vai su X
Calhanoglu stecca come nel derby: “Il suo errore pesa” - 5 – Di questi tempi è una gazzella da azzannare: come nel derby, il gol nasce dal pressing sulle sue caviglie. Riporta passioneinter.com
Chivu non sente ragioni, Calhanoglu è il colpevole: affronto pubblico - L’Inter di Chivu continua a vivere un avvio di stagione che lascia più interrogativi che certezze, ora Chivu ce l'ha con Calhanoglu. Si legge su calciomagazine.net
Calhanoglu e i dubbi sul futuro all’Inter, Romano: “Via a gennaio? Vi svelo cosa succederà con Marotta” - Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Hakan Calhanoglu nel corso di un video aggiornamento sul proprio canale YouTube ... Da spaziointer.it