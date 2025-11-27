Calenda contestato in Statale prima di un dibattito sul capitalismo | Fuori i guerrafondai dall' università
Carlo Calenda, leader di Azione, è stato contestato all'Università Statale di Milano da un gruppo di studenti del collettivo Cambiare Rotta. Il senatore era atteso giovedì mattina per un incontro dal titolo “Capitalismo liberale o libertà senza capitalismo?” insieme al capogruppo del Pd in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Approfondisci con queste news
Virgilio Notizie. . Carlo Calenda è stato contestato da alcuni studenti dell’università La Sapienza. Il leader di Azione ha segnalato di essere andato nell’ateneo dove era previsto un confronto, su loro invito, in occasione del 25 novembre. Il politico ha però de - facebook.com Vai su Facebook
Calenda contestato alla Sapienza, il leader di Azione: Slogan contro i Liberali, surreale Vai su X
Calenda contestato in Statale a Milano, 'fuori dall'Università' - Il leader di Azione Carlo Calenda è stato contestato da un gruppo di studenti di Cambiare Rotta all'Università Statale di Milano dove era arrivato per un confronto sul capita ... Scrive msn.com
Calenda di nuovo contestato dagli studenti: questa volta succede in Statale a Milano – Video - Il leader di Azione bloccato da Cambiare Rotta durante un evento universitario con cori e striscioni contro la sua presenza ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Calenda contestato all'Universita' Statale di Milano: "Fuori dall'universita'" - Alessandra Amoroso e la piccola Penelope, lo scatto pubblicato da Emma intenerisce: «Pezza e pezzettina di cuore» Stranger Things 5, manuale di sopravvivenza: quando escono gli episodi in Italia, come ... Si legge su msn.com