Dolore all’addome e alla schiena. A volte anche febbre e magari sangue nelle urine, per chi soffre di calcolosi renale. Dolori alle articolazioni, con arrossamento (pensate solamente al ditone che si manifesta all’alluce) e infiammazione intensa, in caso di gotta e più in generale di artropatia da microcristalli. Se fate i conti con queste situazioni, forse in futuro potreste trovare aiuto da un rettile. Perché proprio questi animali avrebbero un sistema estremamente efficace per eliminare i cristalli di acido urico, evitando che si accumulino nell’organismo e che si depositino. A rilevarlo è uno studio apparso su Journal of American Chemical Society, coordinato da Jennifer Swift. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Calcoli ai reni da acido urico? Li sconfiggeremo col segreto del serpente, che protegge anche dalla gotta