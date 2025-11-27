Calciomercato Milan 40 milioni per il centravanti nel mirino anche del Bayern! A patto che …

Il Milan ha intenzione di vendere Santiago Giménez, centravanti messicano classe 2001, nel calciomercato invernale e sostituirlo con un attaccante sulla cresta dell'onda, cercato anche dal Bayern Monaco, il cui valore si alza giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, 40 milioni per il centravanti nel mirino anche del Bayern! A patto che …

Contenuti che potrebbero interessarti

Calciomercato Milan: Niklas Fullkrug sta diventando più di un semplice sondaggio per la dirigenza rossonera e per Allegri Leggi di più nei commenti? #Milan #Calciomercatomilan #SerieA #Fullkrug Vai su X

Calciomercato Milan: Niklas Fullkrug sta diventando più di un semplice sondaggio per la dirigenza rossonera e per Allegri Leggi di più nei commenti? #Milan #Calciomercatomilan #SerieA #Fullkrug - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Milan: nuovo attaccante da 40 milioni - L'attaccante, dotato anche di passaporto portoghese e quindi comunitario, avrebbe incantato Tare e non solo. Si legge su fantacalcio.it

Calciomercato Milan, l’acquisto Nkunku non ha ancora reso a pieno: il francese non trova il gol da… - Le ultimissime notizie Nonostante l’importante esborso di oltre 40 milioni di euro versati nelle cas ... Segnala milannews24.com

Milan: 40 milioni per Ceballos - L'esclusione del Milan dall'Europa League per assurdo può agevolare questo mercato estivo. Da calciomercato.com