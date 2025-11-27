Calciomercato Juve un bianconero può dire addio già a gennaio nonostante un contratto solido | vorrebbe giocare di più Le condizioni per poter andare via

Juventusnews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juve, il calciatore blindato fino al 2027. L’addio solo per l’Europa da titolare: il Genoa torna alla carica, ma la sua condizione è chiara. Il futuro di Mattia Perin in casa Juventus è definito da un contratto solido, firmato un anno fa e valido fino al 2027. Il portiere, pur essendo il secondo nelle gerarchie di Luciano Spalletti, ha trovato una dimensione particolare ma stabile. Questo accordo è stato il motivo principale per cui Perin non ha lasciato Torino la scorsa estate, nonostante i sondaggi di diversi club, tra cui Genoa e Como. Come riportato da TMW, il Genoa torna a farsi sotto in vista di gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juve un bianconero pu242 dire addio gi224 a gennaio nonostante un contratto solido vorrebbe giocare di pi249 le condizioni per poter andare via

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, un bianconero può dire addio già a gennaio nonostante un contratto solido: vorrebbe giocare di più. Le condizioni per poter andare via

Altri contenuti sullo stesso argomento

calciomercato juve bianconero pu242Calciomercato Juventus, delineata la strategia per gennaio: servono occasioni low cost, due i sogni a centrocampo. Tutti i dettagli - Calciomercato Juventus, Ceccarini analizza le mosse invernali: no a spese folli da 40 milioni, servono occasioni per alzare il livello La vittoria ottenuta in Norvegia nella sfida Bodo Glimt Juve ha p ... Secondo juventusnews24.com

Calciomercato Juve, la società lo blinda: niente addio a gennaio nonostante le tantissime voci, fiducia totale! Tutti i dettagli - Calciomercato Juve, nonostante le voci di addio la dirigenza non ha dubbi: l’attaccante non si muove, il club crede nel suo investimento Il gol vittoria segnato all’ultimo respiro nella trasferta norv ... Da juventusnews24.com

calciomercato juve bianconero pu242Mercato Juventus, due rinnovi in bilico: c’è il “nuovo Lukaku” nel piano alternativo bianconero - Mentre si ragiona sul futuro di Vlahovic e Yildiz, la Vecchia Signora pensa al futuro e mette gli occhi su una nuova stella del calcio belga. Come scrive sportal.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juve Bianconero Pu242