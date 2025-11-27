Calciomercato Juve, il calciatore blindato fino al 2027. L’addio solo per l’Europa da titolare: il Genoa torna alla carica, ma la sua condizione è chiara. Il futuro di Mattia Perin in casa Juventus è definito da un contratto solido, firmato un anno fa e valido fino al 2027. Il portiere, pur essendo il secondo nelle gerarchie di Luciano Spalletti, ha trovato una dimensione particolare ma stabile. Questo accordo è stato il motivo principale per cui Perin non ha lasciato Torino la scorsa estate, nonostante i sondaggi di diversi club, tra cui Genoa e Como. Come riportato da TMW, il Genoa torna a farsi sotto in vista di gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Calciomercato Juve, un bianconero può dire addio già a gennaio nonostante un contratto solido: vorrebbe giocare di più. Le condizioni per poter andare via