Calciomercato Juve la società lo blinda | niente addio a gennaio nonostante le tantissime voci fiducia totale! Tutti i dettagli

Calciomercato Juve, nonostante le voci di addio la dirigenza non ha dubbi: l’attaccante non si muove, il club crede nel suo investimento. Il gol vittoria segnato all’ultimo respiro nella trasferta norvegese di Bodo ha rappresentato la liberazione per Jonathan David e per tutto l’ambiente bianconero, ma la partita più importante si stava giocando dietro le quinte, sul tavolo delle trattative. Nelle ultime settimane, infatti, il nome del centravanti ex Lille è stato accostato con insistenza a diversi club, ipotizzando una sua clamorosa partenza già nella sessione invernale per finanziare altri colpi o per alleggerire il monte ingaggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, la società lo blinda: niente addio a gennaio nonostante le tantissime voci, fiducia totale! Tutti i dettagli

