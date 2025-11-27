Calciomercato Juve la società lo blinda | niente addio a gennaio nonostante le tantissime voci fiducia totale! Tutti i dettagli

Juventusnews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juve, nonostante le voci di addio la dirigenza non ha dubbi: l’attaccante non si muove, il club crede nel suo investimento. Il gol vittoria segnato all’ultimo respiro nella trasferta norvegese di  Bodo  ha rappresentato la liberazione per  Jonathan David  e per tutto l’ambiente bianconero, ma la partita più importante si stava giocando dietro le quinte, sul tavolo delle trattative. Nelle ultime settimane, infatti, il nome del centravanti ex  Lille  è stato accostato con insistenza a diversi club, ipotizzando una sua clamorosa partenza già nella sessione invernale per finanziare altri colpi o per alleggerire il monte ingaggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

