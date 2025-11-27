Calciomercato Juve la rivelazione | Elkann ha un debole per lui! È pronto a scendere in campo per rinnovargli il contratto

Juventusnews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juve, la rivelazione: Elkann ha un debole per lui! È pronto a scendere in campo per rinnovarge il contratto del giocatore bianconero. Kenan Yildiz  non smette di  macinare record  e di affermare la sua  assoluta centralità  nella  Juventus. A soli  20 anni e mezzo, l’ attaccante turco  ha raggiunto le  100 presenze  con la maglia bianconera, superando in  precocità  leggende del calibro di  Alessandro Del Piero  e  Paul Pogba. Nonostante questo  status sportivo indiscusso, il  futuro di Yildiz  alla  Juve  è  a rischio  a causa di una  blocco  nelle  trattative contrattuali. Il paradosso dello stipendio: 19esimo nella scala gerarchica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juve la rivelazione elkann ha un debole per lui 200 pronto a scendere in campo per rinnovargli il contratto

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, la rivelazione: Elkann ha un debole per lui! È pronto a scendere in campo per rinnovargli il contratto

News recenti che potrebbero piacerti

calciomercato juve rivelazione elkannYildiz Juventus, la trattativa per il rinnovo fatica a decollare: Elkann pronto a fare una cose. Le ultime sul turco - Elkann pronto ad intervenire per sbloccare la trattativa Il nome di Kenan Yildiz è ormai indissolubilmente legato al ... Si legge su calcionews24.com

calciomercato juve rivelazione elkannZiliani: 'Se la Juve di Spalletti fa pena bisognerebbe chiederne conto a John Elkann' - Nelle scorse ore il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un messaggio sul proprio account X dedicato ai problemi della Juventus, indicando principalmente un responsabile, l'amministratore delegato di ... Scrive it.blastingnews.com

Juventus, allarme Yildiz: Comolli non trova l'accordo per il rinnovo del contratto, palla a Elkann - Tre grandi club europei mettono gli occhi sul numero 10 bianconero valutato 100 milioni di euro. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juve Rivelazione Elkann