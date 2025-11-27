Calciomercato Juve la rivelazione | Elkann ha un debole per lui! È pronto a scendere in campo per rinnovargli il contratto

Calciomercato Juve, la rivelazione: Elkann ha un debole per lui! È pronto a scendere in campo per rinnovarge il contratto del giocatore bianconero. Kenan Yildiz non smette di macinare record e di affermare la sua assoluta centralità nella Juventus. A soli 20 anni e mezzo, l’ attaccante turco ha raggiunto le 100 presenze con la maglia bianconera, superando in precocità leggende del calibro di Alessandro Del Piero e Paul Pogba. Nonostante questo status sportivo indiscusso, il futuro di Yildiz alla Juve è a rischio a causa di una blocco nelle trattative contrattuali. Il paradosso dello stipendio: 19esimo nella scala gerarchica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

