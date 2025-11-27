Calciomercato Juve casting regista | tra i nomi spunta… Verratti

Calciomercato Juve. Da Pizarro a Lobotka, passando per Brozovic: ogni squadra allenata da Luciano Spalletti ha avuto un regista come perno assoluto del gioco. Una figura essenziale nel sistema del tecnico di Certaldo e che oggi alla Juventus semplicemente manca. Non sorprende dunque che, per il mercato di gennaio, il play sia finito in cima alla lista delle priorità. Trovare la soluzione a stagione in corso, però, è complicato. Nel ruolo più delicato del centrocampo è difficile muoversi in inverno, e non a caso nelle ultime settimane si sono moltiplicati i nomi: dal giovane Alex Toth del Ferencvaros, classe 2005, seguito da mezza Bundesliga, al possibile ritorno low cost di Marcelo Brozovic, pronto a lasciare l’Al Nassr. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it