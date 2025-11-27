Calciomercato Inter voci su Giovane | il club fa chiarezza sul mercato di gennaio

Inter News 24 Calciomercato Inter, sarà Giovane il primo rinforzo nerazzurro nella sessione di mercato invernale? Cosa filtra sulle scelte di Ausilio. Le voci su un possibile trasferimento di Giovane, attaccante brasiliano classe 2003 del Verona, si sono intensificate nelle ultime settimane, alimentando le speculazioni su un suo possibile approdo all’ Inter già nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da ESPN, l’operazione per portare il giovane talento in nerazzurro potrebbe aggirarsi tra i 20 e i 30 milioni di euro (circa 185 milioni di reais). La stessa emittente ha anche svelato che i primi colloqui tra le parti sarebbero iniziati circa una settimana fa, lasciando intendere che l’Inter stia seriamente valutando l’opportunità di rinforzare l’attacco con il promettente Giovane, che sta brillando in questa prima parte di stagione con il Verona. 🔗 Leggi su Internews24.com

