Calciomercatocom – Serie A tutte le probabili formazioni della tredicesima giornata di campionato

2025-11-27 19:11:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Dopo la tre-giorni di coppe europee tornano in campo le 20 squadre del massimo campionato italiano. Archiviata la tre-giorni di coppe europee, torna in campo la Serie A per la tredicesima giornata di campionato. Si (ri)parte venerdì sera con l' anticipo Como-Sassuolo. Sabato pomeriggio si disputano Genoa-Verona e Parma-Udinese, a seguire la Juventus gioca in casa contro il Cagliari e poi in serata c'è Milan-Lazio a San Siro. Domenica all'ora di pranzo il Torino scende in campo a Lecce, nel pomeriggio l'Inter gioca a Pisa. A seguire Palladino ritrova la sua ex squadra in Atalanta-Fiorentina, poi in serata c'è il big-match tra la Roma di Gasperini e il Napoli di Conte allo Stadio Olimpico.