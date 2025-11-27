Calciomercatocom – Boniek | La Juve non ha campioni è come le altre Io antijuventino?

2025-11-27 08:47:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Zibì Boniek, ex giocatore di Juventus e Roma, è uno dei protagonisti del documentario di Angelo Bozzolini sul decennio d’oro della Juve, dal 1975 al 1985, in anteprima al Festival di Torino. Corriere.it lo ha intervistato. Nostalgia? “Ho 69 anni anche se me ne sento 45, ho visto il documentario e non posso più riabbracciare Paolo Rossi. Una volta nello spogliatoio si parlava un’unica lingua, quella italiana. E c’era più amicizia tra i giocatori, perché c’era meno rivalità: si era in 11 titolari, 4 riserve e tre della Primavera”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com