Calcio Uisp a 11 | Ragadini fa tris e l' Amatori Filattiera va ko

La Spezia, 27 novembre 2025 – Continua il buon momento dell' Amatori Per Lucio che blocca la leader Amatori Castelnuovo e permette al Blues Boys, vincente sulla Serra, di agguantare la vetta del Girone 1 nel campionato calcistico a 11, curata dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Nel Girone 2 tutto stabile in testa ( Aston Uella Carrara ) e degli inseguitori, mentre perdono tra le mura amiche tutte le formazioni del fondo classifica. Super bomber di giornata Ragadini (La Colomba 9.80), a segno tre volte contro l'Amatori Filattiera. GIRONE 1 Risultati: Cpo Agr. La Sarticola-Sporting Bacco 1-2 (Figaia C. 🔗 Leggi su Lanazione.it

