Calcio serie C Rimini - Torres non si giocherà Il Perugia resta concentrato

27 nov 2025

Il caso Rimini è sul punto di arricchirsi di un nuovo e sconcertante capitolo. Il match interno contro la Torres, previsto per domenica prossima alle ore 12:30, non si disputerà.È ormai certo che la compagine allenata da D'Alesio, che ieri ha presentato in Tribunale la richiesta di liquidazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

