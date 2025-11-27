Calcio serie C il Rimini a forte rischio esclusione E il Perugia può beneficiarne

Il Perugia continua a lavorare sodo pensando al campo, ma le attenzioni non possono non convergere verso ciò che accade fuori.C'è un caso nel girone B che tiene desta l'attenzione sin dall'estate, ovvero quello del Rimini. Ebbene il club romagnolo, falcidiato letteralmente dalle penalizzazioni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Calcio serie C, il Rimini a forte rischio esclusione. E il Perugia può beneficiarne...

