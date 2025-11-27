Calcio Napoli Conte pensa a un solo possibile ritocco nell’undici per l’Olimpico

Il Calcio Napoli guarda alla sfida con la Roma senza rivoluzioni tattiche. L’ipotesi Politano dal primo minuto accende il ballottaggio sulle corsie offensive. Il Calcio Napoli si avvicina alla trasferta dell’Olimpico contro la Roma con l’idea di confermare il suo impianto tattico. Nessuna sterzata radicale in vista: l’unico possibile adattamento riguarda il reparto avanzato, dove . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, Conte pensa a un solo possibile ritocco nell’undici per l’Olimpico

Altri contenuti sullo stesso argomento

Voto 2 alla Società’ Sportiva Calcio Napoli che si è sprecata con quel video di 30 secondi su Maradona ieri allo stadio. Davvero poco, troppo poco. - facebook.com Vai su Facebook

Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone, simbolo del calcio italiano e allenatore degli azzurri dal 1997 al 1998. Vai su X

Pagelle Napoli-Qarabag: Neres frizzante, Lang va a sprazzi. McTominay decisivo, Hojlund e Conte... - Voti e giudizi degli azzurri e degli azeri dopo il match di Champions League disputato al Maradona: Kochalski è quasi insuperabile, Milinkovic- Lo riporta tuttosport.com

Champions League: ci pensa McTominay, Napoli batte il Qarabag - Il Napoli ridimensiona il Qarabag, la sorpresa di Champions League di questa stagione. Come scrive ansa.it

Alvino: “Basta lasciar parlare il campo, guardate Conte e il Napoli” - Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Teleclub Italia con il suo editoriale per parlare del Napoli e di Conte. Lo riporta mondonapoli.it