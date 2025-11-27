Calcio | le sfide del weekend delle squadre toscane umbre e dello Spezia

Firenze, 27 novembre 2025 – Come ogni settimana eccoci al consueto punto sulle sfide delle squadre dei nostri territori (toscane, umbre e lo Spezia) dalla Serie A alla Serie C. SERIE A Pisa -Inter (domenica 30 novembre alle 15) Atalanta- Fiorentina (domenica 30 novembre, ore 18) SERIE B Empoli -Bari (sabato 29 novembre, ore 15) Palermo- Carrarese (sabato 29 novembre, ore 19.30) Spezia -Sampdoria (domenica 30 novembre, ore 17.15) SERIE C Gubbio-Livorno (sabato 29 novembre, ore 14.30) Juventus Next Generation- Perugia (domenica 30 novembre, ore 12.30) Arezzo -Sambenedettese (domenica 30 novembre, ore 14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio: le sfide del weekend delle squadre toscane, umbre e dello Spezia

Altre letture consigliate

Settore Calcio, il programma gare del fine settimana Le sfide delle nostre squadre al Pontormo e in trasferta. #siAMObiancoverdi - facebook.com Vai su Facebook

Calcio, le sfide del weekend per le squadre toscane, umbre e per lo Spezia - Firenze, 19 ottobre 2025 – Dopo la pausa per la Nazionale tornano in campo tutte le categorie dalla Serie A alla C. Si legge su lanazione.it

Calcio, le partite del weekend dalla Serie A alla C - Ecco programma, orari e risultati delle partite dalla Serie A alla Serie C delle squadre toscane, ... msn.com scrive

Calcio: ecco le sfide delle squadre toscane, umbre e dello Spezia dalla A alla C - Firenze, 22 novembre 2025 – Dopo la sosta per le Nazionali tornano in campo Serie A e Serie B e continua il percorso della Serie C. Segnala msn.com