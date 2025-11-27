Calcio Italia terza ai Mondiali U17! Brasile in dieci e piegato ai calci di rigore

Oasport.it | 27 nov 2025

Si conclude col sorriso l’avventura della Nazionale italiana di calcio, allenata da Massimiliano Favo, nei Mondiali U17. Sul campo 7 dell’Aspire Zone di Doha, la compagine tricolore si è imposta contro i pari età del Brasile nella finale per il terzo e quarto posto di questa rassegna iridata. Un successo arrivato ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sullo 0-0, con gli azzurrini non in grado di sfruttare la superiorità numerica, frutto dell’espulsione al 14? di Vitor Fernandes. La squadra di Favo ha cercato con un’azione avvolgente di sfruttare la superiorità numerica, ma nel momento di colpire negli ultimi 30 metri, è mancata precisione e decisione. 🔗 Leggi su Oasport.it

