Calcio femminile prima amichevole per l’Italia a Orlando contro gli USA | le azzurre si testano

Appuntamento alle 01.00 italiane di sabato 29 novembre per seguire il primo impegno della Nazionale italiana di calcio femminile nella tournée negli Stati Uniti. Le ragazze allenate da Andrea Soncin giocheranno all' Inter&Co Stadium di Orlando contro la fortissima selezione americana. L'invito da parte della United States Soccer Federation nel quarantesimo anniversario della sua fondazione – la prima partita a livello internazionale delle Stars and Stripes fu proprio contro l'Italia, il 18 agosto 1985 a Jesolo – certifica l'ottimo lavoro svolto dalla FIGC, dal CT nostrano. La compagine tricolore si presenta con 28 calciatrici, pronte a sfidare la compagine più titolata al mondo (vincitrice di quattro edizioni del Mondiale e di cinque ori olimpici), seconda nel Ranking FIFA alle spalle della Spagna.

