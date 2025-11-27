Calcio a cinque - Serie C1 Futsal alle finali di Coppa Toscana
Futsal Lucchese 4 Monsummano 3 FUTSAL LUCCHESE: Dovichi, Ait Laamiri; Unti, Catania, Izouhar, Giannini, Chouhbane, Byaze, Stefanini, Eramnazi, Rovella, El Bassraoui. All.: Garzelli. MONSUMMANO: Spanò, Dal Poggetto; Trucchi, Caviglia, Marino Merlo, Luciano, Biancalana, Pezone, Petroni, Muroni, Garzotto, Peri Pacheco. All.: De Biasi. Arbitro: D’Agostino di Pisa. Reti: El Bassraoui (2), Chouhbane, Unti, Caviglia, Luciano, Petroni. LUCCA - Il Futsal Lucchese per la prima volta accede alla Final Four di Coppa Toscana, battendo il Monsummano. Arriva così il secondo successo consecutivo per i rossoneri che, all’inizio vanno sotto di due gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
