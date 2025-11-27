Calcio a 5 serie B goleada del Team Scaletta sul campo della Salernitana

Vittoria del Team Scaletta in trasferta per 7 a 0 contro la Salernitana nella 6^ giornata del campionato di Serie B di calcio a 5 femminile. Si tratta del risultato più ampio mai realizzato dalla squadra messinese nella seconda categoria nazionale. Il successo certifica i progressi delle ragazze.

