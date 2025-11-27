Calcio a 5 | Argentina e Marocco volano ai quarti di finale dei Mondiali Femminili
Il Gruppo A della fase a gironi dei Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5 ha emesso ufficialmente i suoi verdetti promuovendo in maniera completa due squadre ai quarti di finale della rassegna iridata. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Polonia-Marocco 0-1 Nel match più atteso di giornata, alla fine a spuntarla di misura sono state le africane. A decidere il duello contro le polacche è stata la rete – arrivata alla metà del secondo tempo – messa a referto, in maniera pesantissima, da Demraoui. Un gol che, insieme alla fase difensiva finale, ha promosso il Marocco ai quarti di finale. Argentina-Filippine 5-1 Gara ininfluente quella fra le sudamericane e la squadra padrona di casa, vinta comunque dall’albiceleste che chiude a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Oasport.it
