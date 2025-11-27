Calcio a 5 | Argentina e Marocco volano ai quarti di finale dei Mondiali Femminili

Oasport.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo A della fase a gironi dei Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5 ha emesso ufficialmente i suoi verdetti promuovendo in maniera completa due squadre ai quarti di finale della rassegna iridata. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Polonia-Marocco 0-1 Nel match più atteso di giornata, alla fine a spuntarla di misura sono state le africane. A decidere il duello contro le polacche è stata la rete – arrivata alla metà del secondo tempo – messa a referto, in maniera pesantissima, da Demraoui. Un gol che, insieme alla fase difensiva finale, ha promosso il Marocco ai quarti di finale. Argentina-Filippine 5-1 Gara ininfluente quella fra le sudamericane e la squadra padrona di casa, vinta comunque dall’albiceleste che chiude a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Oasport.it

calcio a 5 argentina e marocco volano ai quarti di finale dei mondiali femminili

© Oasport.it - Calcio a 5: Argentina e Marocco volano ai quarti di finale dei Mondiali Femminili

Approfondisci con queste news

calcio 5 argentina maroccoCalcio a 5: Argentina e Marocco, vittorie di stretta misura ai Mondiali Femminili - La seconda giornata della fase a gironi ai Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5 è ufficialmente iniziata. Si legge su oasport.it

calcio 5 argentina maroccoCalcio a 5 femminile, i Mondiali si aprono con le vittorie di Argentina e Polonia - A Manila sono iniziati i primi Mondiali di calcio a 5 femminile della storia: in programma vi erano due partite, ovvero Marocco- oasport.it scrive

Calcio: battuta l'Argentina, Marocco campione del mondo U.20 - Il Marocco e' campione del Mondo Under 20, dopo aver battuto l'Argentina 2- Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio 5 Argentina Marocco