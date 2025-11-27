Cairo | la città che ti resta addosso tra miti spezie e memoria
Il Cairo è una di quelle città che ti restano addosso. Ha il vento caldo che sa di spezie e sabbia, il traffico che pulsa come un cuore antico, il Nilo che continua a scorrere ma sembra non muoversi mai. È un luogo in cui le culture non convivono: si intrecciano, si contaminano, si corteggiano. E proprio questo charme sospeso tra mito e realtà diventa la porta d’ingresso dell’intervista a Denise Pardo, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura. Nulla di formale: un dialogo che sa di confidenza e memoria, come quando si parla della città in cui si è lasciato un pezzo di sé. Pardo racconta Tornare al Cairo (Neri Pozza) come si racconta un ritorno interiore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
